اليوم..المملكة تبتهج بعرضة خادم الحرمين الشريفين

عادل الحربي (صدى):

تعتبر العرضة رقصة شعبية بدأت كونها إحدى أهازيج الحروب إلى أن أصبحت تؤدى في الاحتفالات والأعياد، وهي موروث ثقافي عريق.

وأدرجت العرضة السعودية في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليوونسكو، تحت عنوان ” العرضة النجدية ..رقص شعبي ودق على الطبول وأهازيج شعرية من المملكة العربية السعودية “، وبذلك دخلت المملكة لائحة التراث العالمي غير المادي.

ويرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – اليوم الثلاثاء، حفل العرضة ضمن فعاليات المهرجـان الوطني للتراث والثقافة الثاني والثلاثين وذلك في مجمع الصالات الرياضية بالدرعية.

وأكد صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لحفل العرضة السعودية يمثل تواصلا مع أبنائه، مشيراً إلى أن العرضة السعودية تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب الوفـي.