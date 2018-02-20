رئيس النصر: حال خروجنا من كأس الملك فهذا قضاء وقدر

نواف السالم(صدى):

قال سلمان المالك رئيس النصر السعودي إن تبادل الأفكار التي تساهم بخدمة الوطن والقطاع التجاري في الملتقى، مضيفا أن مبادرة تكريمه مدعاة للفخر وأنه يسعد بكل من حضر تقديرا له و لعمله.

وأوضح المالك خلال برنامج “أكشن يا دوري” أن تشريف دوري الدرجة الأولى باسم ولي العهد سينقله نقلات كبيرة، كما أن شخصية الراحل الأمير فيصل بن فهد أثرت بي ولا زالت بصماته واضحة.

وقال المالك إن رئاسته للنصر شرف كبير بعد تواجد الرمز عبدالرحمن بن سعود فيه.

وأكد أنه حال خروجه من كأس الملك فهذا قضاء وقدر الكأس هدفنا بعزيمة لاعبينا، وأنه يقاتل على ثالث الدوري وناقش اللاعبين حول الأخطاء والوعود بالتصحيح.

وأوضح أن تحقيق البطولة الآسيوية خلال الثلاث سنوات القادمة وهدفنا أن يكون النصر أكبر رافد للمنتخبات الوطنية بعد 5 سنوات.