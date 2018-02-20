تظاهرات بالبرازيل لدعم لويس دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

برازيليا(صدى):

تظاهر المئات في البرازيل، اليوم الثلاثاء لتأييد مشاركة الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فى الانتخابات القادمة، وردد المتظاهرون شعارات” الانتخابات بدون سيلفا احتيال”.

وكشفت دراسة استقصائية نشرتها وسائل إعلام برازيلية، أن 42.7 % من البرازيليين يعتقدون أن وسائل الإعلام والنظام القضائي يضطهدون لولا دا سيلفا، ومن المحتمل أن تكون الانتخابات مزعزعة للاستقرار السياسي وبوابة كبيرة لانتشار الفوضى في البلد اللاتيني المهم.

ورأت صحيفة “التيريبونو” الإسبانية، إن هناك مخاوف على البرازيل من أن تسقط فى الهاوية، وأن تنشر الفوضى فيها بعد محاولات منع زعيم سياسى لديه شعبية واسعة من الترشح فى الانتخابات.

وكانت قد تلقت “سيادة القانون” و”احترام الدستور” فى البرازيل ضربة مدمرة فى عام 2016، عندما رفضت، ديلما روسيف (التى انتخبت فى عام 2010 ثم أعيد انتخابها فى عام 2014) العزل من منصبها، وعلى الرغم من وجود مسئولين من الأطراف عبر الطيف السياسى المتورط فى الفساد، بما فى ذلك حزب العمال، فى عملية الإقالة لم تكن هناك اتهامات بالفساد ضد روسيف.