المملكة الأولى عالميًا في معدلات ارتفاع استخدام شبكات التواصل سنويًا

علي القحطاني (صدى):

أكد مدير عام مركز التواصل الحكومي عبدالله المغلوث أن المملكة تحتل المركز السابع ضمن أكثر دول العالم استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ يستخدم أكثر من 75% من سكان المملكة هذه المنصات بما يقدر بـ 25 مليون شخص تقريبًا.

وأوضح المغلوث أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن المملكة هي الدولة الأولى عالميًا في معدلات ارتفاع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سنويًا بنسبة 32% في مقابل أن المعدل العالمي هو 13% فقط.

وتلى ذلك عرضا قدمته شركة سناب شات تناول حجم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها هذا التطبيق بين أوساط السعوديين.

من جهته أكد المدير العام لشركة سماءات المهندس أحمد الجبرين أهمية هذه الشراكة والتي تهدف إلى تقديم سناب شات كمنصة اتصال فعالة لتمكين الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية من التواصل مع عامة جمهورها وتعزيز حضورها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال ملتقى “التواصل الحكومي مع سناب شات”، في الرياض ،وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لشركة سناب شات بالمملكة شركة “سماءات”، وبحضور أكثر من 150 مسؤولاً من مديري العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ومسؤولي الإعلام الجديد في الأجهزة الحكومية.