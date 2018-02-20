بالفيديو.. عبدالله القحطاني: النظام القطري لازال يمارس الإرهاب وينكر أنه يمارسه

علي العنزي(صدى):

قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالله القحطاني إن النظام القطري لازال يمارس الإرهاب وينكر أنه يمارسه وتعاملنا معه سيبقى على هذا المنحى.

وأضاف القحطاني خلال برنامج على قناة الإخبارية أن ما دعا إليه وزير الخارجية عبدالله الجبير يؤكد للمجتمع الدولي أن هذا التنظيم لم يغير من سلوكه أي اتجاه.