إسرائيل تعيد قانون حظر الأذان وتسمح بمصادرة مكبرات الصوت

القدس المحتلة(صدى):

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية عن عودة قانون حظر الأذان للنقاش مجددا بصيغة أكثر شدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي إطار النسخة الجديدة لمشروع القانون التى ستقدم للكنيست، الشرطة الاسرائيلية ستداهم المساجد التى تعتبرها بانها “تصدر ضجيجا” وستصادر مكبرات الصوت، بالإضافة إلى فرضها غرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل.

وكان القانون مر بالقراءة التمهيدية، فى مارس الماضى وظل المشروع مجمّدا حتى اللحظة، ومن ثم سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه فى القراءة الأولى.