أطباء: ” الحازوقة ” قد تكون عرضا لمرض خطير

متابعات(صدى):

تحدث الحازوقة أو ” الزُغطة ” بسبب انقباض في الحجاب الحاجز نتيجة دخول الهواء الرئة والحلق، ما يحفز الأعصاب المتصلة بالحجاب الحاجز متسببًا في حدوثها.

وعادة سرعان ما تنتهي الحازوقة في غضون دقائق، لكنها أحيانًا تستمر لوقت أطول، وفي حال استمرارها لساعات فقد تكون عرضًا لمرض ما.

ويؤكد الأطباء أن ” الزغطة ” قد تكون عرضا لعدة أمراض منها:

التهابات في المعدة، أو مشاكل في المريء، تهييج الأعصاب، خاصة المسؤولة عن عمل الحجاب الحاجز،وجود مشاكل في الكبد.

وأوضح الأطباء أيضًا أنها قد تكون عرضا للإصابة بالفشل الكلوي، فهو أشهر مرض تكشف عنه الزغطة.

وأشاروا إلى أنه لا علاقة بين الزغطة ومشاكل الحلق أو الحنجرة، بل لها علاقة بالجهاز الهضمي والكلى بشكل أوضح، خاصة إذا كان الشخص مصابًا بتقلصات عصبية في المصران الغليظ.

أما حالات الزغطة البسيطة، فيوضح أنه يمكن إيقافها من خلال كتم نفس المصاب لمدة دقيقة، مع الضغط برفق على الظهر، أما إذا استمرت لأكثر من دقيقة فيمكن الاستعانة بأدوية تعمل على تحسين عمل المريء ومع عدم الاستجابة لذلك يتم اللجوء للطبيب فورًا.