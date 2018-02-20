سلطان اللحياني: فريق الهلال يستطيع الفوز على الاستقلال الإيراني

نواف السالم(صدى):

قال المحلل الرياضي سلطان اللحياني إن فريق الهلال يستطيع الفوز على الاستقلال الايراني لكن عليهم الحذر من الضربات الثابتة التي يتميز بها الفريق الايراني، مؤكدا أن الأهلي هو الفريق السعودي الوحيد الذي ينافس على 3 بطولات وأستغرب عدم الحضور الجماهير.

وأوضح اللحياني، أن ياسر المسيليم هو أحد أهم أسباب فوز الأهلي في ظل وجود ضعف دفاعي، وأن الثلث الهجومي كان جيداً مع وجود بعض السلبية من فيتفا، مضيفا أن أكثر ما يخشاه على الهلال هو البطء ببناء الهجمة والتعرض للضغط من الفريق الإيراني والهلال قادر على الحسم والعودة بالفوز الهلال_الاستقلال.

وأوضح أن نادي الاتحاد يلعب بما لديه وبالروح ويتمنى أن يتم استنساخ تجربتهم بجميع الأندية، حتى لو كان الأهلي متأثراً بقرار إبعاد الدوليين إلا أنه يملك الأجانب المميزين والدكة القوية.