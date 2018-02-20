الإنتربول يدرج قاتلا باكستانيا فرَّ إلى المملكة بقائمة أهم المطلوبين

علي القحطاني (صدى):

قام الإنتربول الدولي بإدراج المطلوب الباكستاني مجاهد أفريدي،الذي فر إلى المملكة، ضمن قائمة أهم المطلوبين في العالم، وأصدر مذكرة اعتقال باللون الأحمر، لاتهامه بقتل طالبة الطب عاصمة راني.

وفرَّ المتهم إلى المملكة بتأشيرة عمرة عقب ارتكابه الجريمة، وأرسلت السلطات الباكستانية طلبًا للإنتربول السعودي بناء على طلب شرطة إقليم خيبر باختونخوا لاعتقال المتهم البالغ من العمر 25 عاما.

كان أفريدي قد أقدم في يناير الماضي على قتل الطالبة عاصمة راني، بمشاركة أحد أصدقائه؛ بعد أن رفضت الزواج منه.