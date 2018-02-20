وليد الفراج: سلمان المالك يحظى بدعم الجماهير لرئاسته لنادي النصر

نواف السالم(صدى):

قال المحلل والإعلامي وليدي الفراج إنه برغم توجيه معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة بشراء 30 ألف تذكرة للجماهير في لقاء الأهلي والجزيرة إلا أن الحضور أقل من 15 ألف، مضيفا أن سلمان المالك يحظى بدعم الجماهير لرئاسته لنادي النصر ورئاسته تعتبر خروج عن تقاليد معينة بالنادي عمرها عشرات السنين بمجموعة تحدد من يكون رئيس للنادي.

وأكد الفراج خلال برنامج “أكشن يا دوري” أن رجال الأعمال وجدو برئاسة سلمان المالك نافذة لهم لدعم النادي أو رئاسة مستقبلية دون توجيه باجتماع المجالس.. التمنيات ليست كبيرة من البعض والتكريم رسالة دعم من التيار الأخر، موضحا أن رئاسة سلمان المالك للنصر تعتبر خروج عن تقاليد معينة بالنادي عمرها عشرات السنين بمجموعة تحدد من يكون رئيس للنادي والتكريم رسالة دعم.

وتوقع الفراج أن يتم خلال ٤٨ ساعة تغيير مدرب الأهلي ريبيروف والأقرب البلجيكي بردوم لولايته.