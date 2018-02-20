دراسة: قصار القامة أكثر عرضة للسكتة الدماغية

متابعات(صدى):

كشف علماء من جامعة كوبنهاجن الدنماركية، وجود علاقة تربط بين معدل طول القامة في الصغر واحتمال الإصابة بالسكتات الدماغية.

وأكد العلماء أنه بعد التحقق من البيانات الصحية لنحو 300 ألف شخص ولدوا ما بين 1930 و 1989، توصلوا إلى نتائج تظهر أن الأشخاص قصار القامة منذ طفولتهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية في الكبر بمعدل 11%.

وأشاروا إلى عديد من العوامل الأخرى التي قد تؤثر على إصابة الإنسان بأمراض القلب والشرايين، كالعوامل الوراثية والالتهابات الحادة ومعدلات الإجهاد ونوعية الغذاء.