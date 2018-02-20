أطباء يوضحون العلاقة بين السهر وزيادة الوزن

متابعات(صدى):

يؤكد الأطباء أن اتباع عادات خاطئة قد يتسبب في نتائج سلبية على النظام الغذائي الخاص بك، ومن أبرز تلك العادات التي تؤثر على نظامك الغذائي ” السهر “.

وينصح أطباء التغذية بالابتعاد عن السهر لساعات متأخرة من الليل، فالسهر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول وهو الهرمون المسئول عن مستوى التوتر في الجسم، ويقلل معدل الحرق فى الجسم.

ويعتبر هذا الهرمون مع السهر فاتح للشهية ،ويزيد التوتر وحدة المزاج ويزيد فرصة الاكتئاب، كما أنه يزيد من إفراز الأنسولين وهو ما يسبب زيادة الجوع.

ويتسبب السهر أيضاً في زيادة تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن ،ويسبب زيادة علامات التمدد في الجسم ويسبب أيضاً الهالات السوداء.