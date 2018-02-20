أحلام توجه رسالة لمحمد السحيمي بعد تصريحه بخصوص الأذان

علي العنزي(صدى):

استنكرت الفنانة الإماراتية أحلام، تصريح الكاتب محمد السحيمي حول صوت الأذان الذي وصفه بأنه يرعب الأطفال.

وكتبت أحلام في تغريدة لها : ” ‏قال فيها رسول الله ﷺ ” ارحنا بها يابلال “، فكيف تكون مصدر ازعاج وقلق للأطفال ؟؟؟ اتركوا اولادنا يتربون على ‎صوت الاذان يلي ما تخافون من الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك “.

كانت وزارة الثقافة والإعلام، أعلنت مساء الإثنين، إيقاف الكاتب محمد السحيمي وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام بسبب تصريحاته الأخيرة حول الأذان.