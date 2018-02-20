” التايمز ” : تراجع رغبة البريطانيين فى التجنيد بسبب الروتين وكثرة الإجراءات

لندن(صدى):

ذكرت صحيفة ” التايمز ” البريطانية، أمس الإثنين، أن آلاف من الرجال والنساء فى بريطانيا يتخلون عن رغبتهم فى الانضمام إلى الجيش؛ لأن عملية التجنيد تعانى من الروتين والتأخير.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الدفاع البريطانية، حاول أكثر من 100 ألف شخص التسجيل للتجنيد خلال الـ 12 شهرا السابقة لمارس 2017، ولكن تم تجنيد 7500 منهم فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يستغرق 300 يوم فى المتوسط من أول اتصال للشخص بالجيش إلى أن يصبح جنديا، وهو أمر طويل جدا بالنسبة للكثيرين.

ويُلقى باللوم فى قرار انسحاب كثيرين باستعانة الجيش بشركة تجنيد خاصة تسمى (كابيتا) فى عام 2012.