تفاصيل إغلاق 562 من فروع سلسلة وجبات سريعة شهيرة

لندن(صدى):

أُجبرت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة ” كنتاكي ” على إغلاق معظم فروعها في بريطانيا بسبب مشاكل في عقد توزيع جديد أدى إلى نقص الدجاج.

ويظل 562 فرع من فروع كنتاكي في بريطاني مغلقًا بعد الاضطراب الذي حدث في عطلة الأسبوع الماضي ووصل إلى ذروته ليل الأحد الماضي بإغلاق 646 فرعًا.

وأعلنت كنتاكي ،مساء الأثنين، قائمة تحمل 338 بين 900 فرع مازالت مفتوحة للجماهير، مشيرة إلى أن العديد منها يقدم قائمة طعام محدودة وساعات عمل مقيدة.

ويبدو أن أزمة توصيل الدجاج إلى فروع كنتاكي شديدة للغاية لدرجة أن الشركة لا يمكنها إعلان موعد محدد يعود فيه العمل إلى الوضع الطبيعي، لكنها أكدت أنها تعمل بكل جهودها لحل الأزمة.

وجبات سريعة،كنتاكي، بريطانيا