صلاح يقود ليفربول إلى ثاني أفضل خط هجوم فى الـ ” بيج 5 “

ماجد محمد(صدى):

يقدم هجوم فريق ليفربول الإنجليزى، مستويات رائعة للغاية منذ بداية الموسم الحالى، بقيادة النجم المصرى الدولى محمد صلاح، حيث نجح هو وزميلاه روبرتو فيرمينو وساديو مانى، فى تسجيل الكثير من الأهداف، ليقتحموا قائمة أفضل ثلاثيات الهجوم فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “بيج فايف”.

نجوم ليفربول الثلاثة نجحوا فى تسجيل 63 هدفًا وصنعوا 29 آخرين بجميع البطولات، بواقع 30 هدفًا و10 أسيست لمحمد صلاح، 21 هدفًا و12 أسيست لروبرتو فيرمينو، و12 هدفًا و7 أسيست لساديو مانى.