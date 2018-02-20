العصيمي عن حركة النقل الخارجي: يتم ترشيح الأفضل والأنسب لنقله

عادل الحربي (صدى):

أوضح ‏‫المتحدث الرسمي لـوزارة التعليم مبارك العصيمي، ‏أن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في الوزارة هي الأكبر على مستوى الوزارات.

وأشار العصيمي إلى أنه تم نقل ما يقارب 120 ألف ‫معلم ومعلمة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل من أجل راحة ‫المعلمين و‫المعلمات.

وقال إنه تم نقل ما يقارب 6000 معلم ومعلمة بسبب ظروفهم الخاصة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن برنامج تعمل عليه الوزارة على مدار السنة.

‏وشبه حركة النقل الخارجي للمعلمين بأنها عبارة عن تنافس بين ‫المعلمين و‫المعلمات على حسب الحاجة، ويتم ترشيح الأفضل والأنسب لنقله.