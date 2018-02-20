العصيمي عن حركة النقل الخارجي: يتم ترشيح الأفضل والأنسب لنقله
أوضح المتحدث الرسمي لـوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في الوزارة هي الأكبر على مستوى الوزارات.
وأشار العصيمي إلى أنه تم نقل ما يقارب 120 ألف معلم ومعلمة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل من أجل راحة المعلمين والمعلمات.
وقال إنه تم نقل ما يقارب 6000 معلم ومعلمة بسبب ظروفهم الخاصة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن برنامج تعمل عليه الوزارة على مدار السنة.
وشبه حركة النقل الخارجي للمعلمين بأنها عبارة عن تنافس بين المعلمين والمعلمات على حسب الحاجة، ويتم ترشيح الأفضل والأنسب لنقله.
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