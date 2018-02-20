باحثون يكتشفون طريقة سهلة لعلاج الكبد الدهني

متابعات(صدى):

كشف باحثون من السويد عن نتائج مثيرة لعلاج مشكلة الكبد الدهني غير الكحولي، حيث تبين أن الحد من أكل المعكرونة والبطاطس والكربوهيدرات الأخرى يؤدي إلى خفض الدهون على الكبد ويحسن وظائفه. وتعتبر البدانة ومرض السكري من عوامل الخطر التي تزيد الدهون على الكبد.

وقال الباحثون : فوائد تقليل الكربوهيدرات تظهر بعد 14 يوماً فقط وبحسب الدراسة التي أجريت في رويال إنستيتوت أوف تكنولوجي بالسويد تبين أنه بعد تقليل كمية الكربوهيدرات التي يأكلها مريض الكبد الدهني لمدة أسبوعين تبدأ النتائج الإيجابية في الظهور.

واعتبرت الدراسة أن إجراء تقليل تناول الكربوهيدرات من أدوات علاج الكبد الدهني غير الكحولي.