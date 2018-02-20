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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
عادل الحربي(صدى):

وصلت أسعار الذهب إلى 162.42 ريالًا لعيار 24 ، بينما سجلت أسعار الذهب من ” عيار 22 ” 148.88 ريالًا ، اليوم الثلاثاء .

وسجل عيار 21 من الذهب 142.12 ريالًا ، ليصل سعر ” عيار 18 ” إلى 121.81 ريالًأ ، و ” عيار 14 ” يسجل 94.74 ريالًا .

وفي عيار 12 ، يسجل الذهب 81.21 ريالًا ، لتصل أوقية الذهب إلى 5.051 ريالًا ، وجنيه الذهب إلى 1.137 ريالًأ ، ويصل سعر كيلو الذهب إلى 162.415 ريالًا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8392 ] نشر منذ 2 ساعتين

طـــــــــيب . وحِــنا وشعـــــــلانا مِنــه .❓. مَعِنـــــدَنـا قــــروووووش .🤔😥😭😢.

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