أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
وصلت أسعار الذهب إلى 162.42 ريالًا لعيار 24 ، بينما سجلت أسعار الذهب من ” عيار 22 ” 148.88 ريالًا ، اليوم الثلاثاء .
وسجل عيار 21 من الذهب 142.12 ريالًا ، ليصل سعر ” عيار 18 ” إلى 121.81 ريالًأ ، و ” عيار 14 ” يسجل 94.74 ريالًا .
وفي عيار 12 ، يسجل الذهب 81.21 ريالًا ، لتصل أوقية الذهب إلى 5.051 ريالًا ، وجنيه الذهب إلى 1.137 ريالًأ ، ويصل سعر كيلو الذهب إلى 162.415 ريالًا .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8392 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــــــــيب . وحِــنا وشعـــــــلانا مِنــه .❓. مَعِنـــــدَنـا قــــروووووش .🤔😥😭😢.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤔😥😭😢.