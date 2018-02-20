مقتل 426 من الحوثيين منذ انطلاق عملية تحرير تعز باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت قيادة محور تعز العسكري باليمن، اليوم الاثنين، عن مقتل 426 من مسلحي ميليشيات الحوثي منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز جنوب غربى اليمن، أواخر يناير الماضي.

وقالت قيادة المحور تعز، إن العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثى في مختلف جبهات تعز خلال الفترة من أواخر يناير حتى منتصف فبراير الجارى، أسفرت عن مقتل 426 من مسلحي ميليشيات الحوثي، وإصابة 740 آخرين، وأوضحت أنه تم تدمير 41 آلية عسكرية، وثلاثة مخازن للأسلحة والذخيرة، وتدمير عربتى كاتيوشا تابعتين للميليشيات.

وكان محافظ تعز، أمين محمود، قد أعلن، في وقت سابق، بدء عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي لاستكمال تحرير تعز، وكسر الحصار المفروض على المدينة منذ 3 أعوام بشكل كلي.