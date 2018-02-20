أفضل بديل طبيعي لمعجون الأسنان

متابعات(صدى):

أكدت العديد من الدراسات، أن نظافة الفم والأسنان تؤثر بشكل كبير على صحة العديد من أجهزة الجسم وعلى رأسها القلب والمخ، فقد تتسبب البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة في الإصابة بالأزمة القلبية، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم، الولادة المبكرة، أورام الكلى والبنكرياس، والتهابات المفاصل والعيون.

وللمحافظة على فم نظيف خالٍ من هذه البكتيريا الضارة ولوضع نهاية لمشاكل الأسنان، إليكم أفضل الحلول، وهو زيت جوز الهند الذي أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة أن من الممكن استخدامه كبديل للمعجون الذي يحتوي على مواد كيمياوية ضارة.

ويعتبر زيت جوز الهند الأفضل من بين كثير من الزيوت الطبيعية الأخرى للعناية بالأسنان، فهو يعمل كمضاد للبكتيريا فيمنعها من التكاثر داخل الفم، كما يساعد على الحماية من تسوس الأسنان الذي ينشأ عن البكتيريا التي تنتجها الأحماض بالفم.