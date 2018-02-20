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  3. المبارك: الهلال انسحب من نهائي اسيا عام 87 بسبب معسكر المنتخب

المبارك: الهلال انسحب من نهائي اسيا عام 87 بسبب معسكر المنتخب




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