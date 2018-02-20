شؤون الأمن يعرض أحدث تقنياته لمكافحة الجرائم المعلوماتية في الجنادرية 32

سعيد العجل(صدى):

يستعرض جناح شؤون الأمن بالأمن العام في مهرجان ” الجنادرية 32 ” ممثلاً في ادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها لجمع المعلومات في مراحل التحقيق الأولية من الهواتف الذكية والحواسيب التي يتم ضبطها في قضايا الجرائم المعلوماتية ، ومساندة المختصين من رجال الامن في تحديد هوية المتورطين في مختلف الجرائم المعلوماتية عبر الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والبريد الاليكتروني وكذلك التحقيق في رسائل الاحتيال الواردة عبر الواتساب .

كما يقدم جناح ادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية رسائل توعوية عن الجرائم المعلوماتية والتي قد يقع ضحيتها مستخدمي الأنترنت ، ويتم تنفيذها بعدة اساليب عبر البريد الالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر-سناب شات-فيس بوك – واتس اب).

ويوضح الجناح الدور الذي تقوم به ادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية في تقديم الدعم الفني لكافة شرط المناطق في إجراءات ضبط بلاغات الجرائم الالكترونية والتي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود كون وسيلة الجناة في ارتكابها هي الشبكة العنكبوتيه.

هذا ويعرض الجناح طرق متعددة لاستقبال البلاغات في الجرائم المعلوماتية ومنها البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” ، والبريد الالكتروني الخاص بادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية ([email protected]) وتطبيق ” كلنا أمن ” و فاكس الادارة ، أو من خلال التقدم بالبلاغ مباشرة لمراكز الشرطة.