التقرير الاستراتيجي السنوي يكشف تراجع إيران عالميا

طهران(صدى):

كشف مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، في تقريرها الاستراتيجي السنوي لدراسة الأوضاع الإيرانية في العام ٢٠١٧ سوء الإدارة الإيرانية لكثير من الملفات الداخلية والخارجية وفشل في تنفيذ الوعود التي أطلقها الرئيس روحاني.

ويقدم التقرير رصداً وتحليلاً لأبرز التطورات على الساحة الإيرانية خلال العام الماضي بتحليل دقيق وشامل، وتضمن ثلاثة أقسام رئيسة؛ يهتم الأول منها بالشأن الداخلي الإيراني، والثاني بتفاعلات إيران مع الشأن العربي، والثالث الحراك الإيراني.

ورصد التقرير كيف فاز روحاني بالانتخابات الإيرانية، وكيف اعتلى العرش، وأبرز الوعود التي أطلقها إبان فترة رئاسته منها القضاء على البطالة ورفع سقف الحريات، لكنه لم ينفذها.

وتحدث التقرير عن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومؤشر أداء الحكومة والملف الاجتماعي، وتناول عن قطاع الصحة وارتفاع معدل الأخطاء الطبية، وقطاع البيئة وتفشي إدمان المخدرات والطلاق والتعليم؛ حيث وصلت نسبة المدارس المتهالكة إلى ٦٠٪‏.