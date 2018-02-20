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دراسة تكشف العلاقة بين قصر القامة والسكتات الدماغية

دراسة تكشف العلاقة بين قصر القامة والسكتات الدماغية
متابعات(صدى):

كشف علماء من جامعة كوبنهاجن الدنماركية، عن نتائج تربط بين معدل طول القامة في الصغر واحتمال الإصابة بالسكتات الدماغية.

وقال العلماء: ” خلال دراساتنا التي تتعلق بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية وأسبابها، وبعد التحقق من البيانات الصحية لنحو 300 ألف شخص ولدوا ما بين 1930 و 1989، توصل العلماء إلى نتائج تظهر أن الأشخاص الذين عانوا من مشاكل في النمو في الطفولة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية في الكبر بمعدل 11% ” .

ونوه العلماء، إلى عديد من العوامل الأخرى التي قد تؤثر على إصابة الإنسان بأمراض القلب والشرايين، كالعوامل الوراثية والالتهابات الحادة ومعدلات الإجهاد ونوعية الغذاء.


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