خبراء: يجب علاج انقطاع النفس خلال النوم فوراً
أكدت الجمعية الألمانية لطب الصدر والرئة على ضرورة علاج انقطاع النفس خلال النوم على وجه السرعة نظراً لأنه يمهد الطريق لأمراض أخرى تهدد الحياة، مثل قصور القلب والسكتة الدماغية.
وقال الأطباء الألمان إن انقطاع النفس النومي هي حالة يتوقف فيها التنفس أثناء النوم ليلاً، وقد تصل مدتها إلى دقيقتين، حينها يحاول الجسم مواجهة ذلك من خلال الإمداد بالأكسجين، وهو أمر مجهد للغاية، وبالتالي يصبح النوم غير مريح.
ويذكر أن يتم علاج انقطاع النفس النومي بواسطة جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر CPAP من أجل إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم عن طريق الهواء المضغوط. وفي بعض الحالات يتم اللجوء للجراحة، وذلك لعلاج انسداد الأنف أو انسداد البلعوم مثلا.
ومن التدابير المساعدة على نجاح العلاج الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والابتعاد عن المنومات والمهدئات، بالإضافة إلى النوم على الجانب بدلاً من الاستلقاء على الظهر.
ابو وائل[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 5 ساعات
دعواكم عندي هالمشكله..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7347 ] نشر منذ 4 ساعات
آسآل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ومرضى المسلمين ويكفينا وياكم كل شر😊
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرفع عنك وعن اختنا بنت ابوي ويشافيكم يارب ويكفينا وياكم شر الامراض امين يارب العالمين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8392 ] نشر منذ 4 ساعات
يخوي ابو وائل = الله يشــافـيك ويعـــافـيك ومـن كِــل شَــر يحمـيك .
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم امين اختي بنت النور
ويشفي كل مريض يارب
المشكله ماعندنا دكتور صدريه لما اتعب يحولوني باطني مدري وش دخله ف الحاله الله المستعان
واذا رحت خاص هلكوني بالابر والعلاجات اللي مامنه فايده بس وقتها ولخلصت رجعت الحاله
الحمدلله على كل حال