خبراء: يجب علاج انقطاع النفس خلال النوم فوراً

برلين(صدى):

أكدت الجمعية الألمانية لطب الصدر والرئة على ضرورة علاج انقطاع النفس خلال النوم على وجه السرعة نظراً لأنه يمهد الطريق لأمراض أخرى تهدد الحياة، مثل قصور القلب والسكتة الدماغية.

وقال الأطباء الألمان إن انقطاع النفس النومي هي حالة يتوقف فيها التنفس أثناء النوم ليلاً، وقد تصل مدتها إلى دقيقتين، حينها يحاول الجسم مواجهة ذلك من خلال الإمداد بالأكسجين، وهو أمر مجهد للغاية، وبالتالي يصبح النوم غير مريح.

ويذكر أن يتم علاج انقطاع النفس النومي بواسطة جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر CPAP من أجل إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم عن طريق الهواء المضغوط. وفي بعض الحالات يتم اللجوء للجراحة، وذلك لعلاج انسداد الأنف أو انسداد البلعوم مثلا.

ومن التدابير المساعدة على نجاح العلاج الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والابتعاد عن المنومات والمهدئات، بالإضافة إلى النوم على الجانب بدلاً من الاستلقاء على الظهر.