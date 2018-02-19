” المالية ” تعلن عن إعادة فتح الطرح الخامس من برنامج الصكوك

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس (السابق 01-2018) الذي تم في يناير للعام الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.220 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم إصدار 01-2018 الكلي 13.07 مليار ريال سعودي ‏.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 5.370 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023 م.

والشريحة الثانية، تبلغ 1.700 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025 م.

أما الشريحة الثالثة، تبلغ 0.150 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028 م.