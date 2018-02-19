طيران حرس الحدود يعرّف زوار الجنادرية بخدماته

سعيد العجل(صدى):

شاركت إدارة شؤون الطيران بالمديرية العامة لحرس الحدود للمرة الأولى ضمن جناح حرس الحدود في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، وقدمت للزوار تعريفاً عن خدمات رحلات الطيران المدني المخصصة لنقل منسوبي حرس الحدود مجاناً، عبر مطارات مختلفة تتبع لحرس الحدود منها أربع مطارات تتواجد في منطقة الربع الخالي.

ويندرج تحت مظلة ” إدارة شؤون الطيران ” أربعة أقسام تشمل الإسناد الجوي، والخدمات الأرضية، والأمن والسلامة، والتشغيل والصيانه، حيث يعد قسم الإسناد الجوي المعني بتشغيل رحلات الطيران .

ويقوم جناح حرس الحدود بتعريف زوار المهرجان بخدمات الطيران المدني التي تم تدشينها عام 1432هـ عبر أول رحلتين إلى مطارات الربع الخالي سرعان ما تطورت لتشمل أغلب مطارات مناطق المملكة وفق رحلات يومية مجدولة.