مصير غامض لنادي ميلان بعد إفلاس مالكه

ماجد محمد(صدى):

سلطت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الاثنين، الضوء على إفلاس رجل الأعمال الصيني، يونغ هونغ لي، مالك نادي ” آيه سي ميلان ” لكرة القدم.

وكشفت وسائل الإعلام، أن شركة التغليف، التي يملكها يونغ هونغ لي، تم عرضها للبيع بسبب الديون المترتبة عليها لمصلحة البنوك، مضيفة أن رجل الأعمال الصيني تلاعب بميزانية شركته الخاصة ليخفي إفلاسه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين تفتح تحقيقا في الأمر.

وأكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية، أن الرجل بات يملك 100 مليون يورو فقط، فيما تصل الديون المترتبة عليه إلى 640 مليون يورو.

وباع سيلفيو بيرلسكوني المالك السابق للنادي معظم أسهمه الصيف الماضي لمجموعة ” سينو ” ، التي يملكها رجل الأعمال الصيني، مقابل 740 مليون يورو.