” آل الشيخ ” يوجه بصرف مكافأة مالية للاعبي الأهلي

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، بصرف مكافأة مالية للاعبي النادي الأهلي ، تقدر بـ 10 آلاف ريال لكل لاعب ، نظير الفوز الذي حققوه اليوم .

وكان الراقي قد نجح في تحقيق الفوز مساء اليوم الإثنين ، على نظيره الجزيرة الإماراتي ، خلال لقاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا ، بهدفين مقابل هدف واحد ، مما أهله لصدارة المجموعة .