” آل ثابت ” لـ ” السحيمي ” : حرية الرأي لاتعني المساس بالعبادات

نايف السالم(صدى):

وجه المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير سعد آل ثابت، رسالة للكاتب محمد السحيمي، قائلاً: ” حرية الرأي والتعبير لا تعني يا أستاذ محمد السحيمي أن تمس العبادات والشعائر الدينية وتستفز المجتمع بأفكار متطرفة خارج السياق العام، لأن موضوع الأذان والمساجد لا يحتمل التنظير الفلسفي أو الترف الفكري ” .

وكان ” السحيمي ” قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قال إن صوت ” الميكروفونات ” عند الآذان والصلاة قد يزعج الأطفال والنائمين في المملكة، داعياً إلى تقليص عدد المساجد في الأحياء.