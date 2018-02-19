مقتل 27 من الحشد الشعبي العراقي في كمين غادر لـ ” داعش “

بغداد(صدى):

قُتل 27 من مسلحي ” الحشد الشعبي ” في العراق بكمين لمسلحي تنظيم ” داعش ” الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقال بيان للحشد «قوات شيعية موالية للحكومة» اليوم الإثنين، ” في مساء يوم أمس الأحد وقعت قوة خاصة من الحشد في كمين غادِر لمجموعة إرهابية متنكرة بالزي العسكري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين ” .

وأضاف أنه ” بسبب كثرة أعداد المهاجمين والأجواء الجوية الصعبة استشهد 27 بطلًا من القوة الخاصة المُحاصَرة ” .

وتابع ” الحشد ” في بيانه ” تلك القوة كانت تتولى منذ أيام القيام بعمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة، والمناطق المحيطة بها ” .