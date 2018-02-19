مصفف شعر مصري يبتكر تسريحات على شكل فواكه

القاهرة(صدى):

قدم مصفف شعر مصري للشباب تسريحات شعر على شكل فواكه وأشكال مجنونة، حيث قرر أن يسلك طريقًا غير تقليدى ومختلفًا عن باقى مصففى الشعر الرجالى والبعد عن التسريحات الكلاسيكية.

وقال مصفف الشعر المصري عربي أحمد :كنت أبحث عن جذب انتباه المجتمع، مضيفًا : أتت لى الفكرة حين أردت أن أقوم بشىء مختلف عن باقى مصففى الشعر.

وأوضح عربى أنه استخدم مواد ليس مضرة على فروة الرأس ولا على الشعر، موضحًا أنه استخدم بودرة تفتيح وأكسجين وصبغة “كريزى كلر” بالإضافة إلى أن الصبغة لم تستغرق إلا نصف ساعة.

وأشار عربى إلى أن الصبغة ستبقى على الشعر لمدة 3 أشهر، إذا أراد أن يبقى على نفس القصة، أما إذا أراد تغير القصة سيضطر إلى حلق شعره زيرو وذلك إذا لم يرد أن يصبر على بقاء اللون.