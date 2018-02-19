مصريان يستوليان على أملاك والدهما الحي بتزوير شهادة وفاة

القاهرة(صدى):

حاول مصريان يقطننا في مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية ، أن يستخرجا شهادة وفاة لوالدهما على الرغم من أنه يتمتع بصحة جيدة ، للاستيلاء على ممتلكاته .

وفي التفاصيل ، فقد تعرض الأب الداودي ضرغام البالغ 58 عامًا ، إلى النصب من قبل نجليه ، حيث فوجئ باستيلائهما على منزلين يملكهما بالمنطقة ، بالإضافة إلى 140 ألف جنيه من حسابه بالبريد ، بعدما نجحا في الحصول على شهادة وفاة رسمية من الدولة تؤكد وفاته .

وأشار ” ضرغام ” ، إلى أنه علم بالأمر ، بعدما توجه إلى مكتب البريد لسحب بعض أمواله التي أودعها ، إلا أن المسؤولين أخبروه أن حسابه فارغًا من الأموال ، وأن ابنيه سحبا كل المبالغ المالية التي تم إيداعها ، نظرًا لتقديمهما إعلام وراثة وشهادة وفاة رسمية .

واستكمل الرجل ، أنه توجه إلى ولديه ليستطلع الأمر ، إلا أن الصدمة تمثلت في إنكارهما لوجوده ، وأبلغاه عن والدهما متوفي ، ولم يكتفيا بذلك حيث وجها له اتهامًا بالنصب ومحاولة الاحتيال عليهما باستغلال الشبه بينه وبين والدهما المتوفي كما يزعمون .

ولجأ الداودي ضرغام ، إلى الشرطة للإبلاغ بالحادثة ، فقررت النيابة التحري عن الواقعة ، والتي ثبت صحة تحرياتها ، بما يؤكد أن الأب المتوفي لا يزال على قيد الحياة ، فيما قررت النيابة إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات لتعيد له حقه من ابنيه .