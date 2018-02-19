وزير الخارجية الإيراني يطالب بإخفاء تفاصيل طائرة ” ياسوج “

طهران(صدى):

كشفت مصادر إيرانية ، عن اتصال سري جرى بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ، لبحث تطورات حادث طائرة ” ياسوج ” .

وشدد ” ظريف ” خلال المكالمة الهاتفية التي أجريت قبل مغادرته البلاد للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن ، على ضرورة إخفاء أسباب سقوط الطائرة والتفاصيل المتعلقة بنوعها أو طرازها حتى لا يطلع الرأي العام عليها .

وأوضح وزير الخارجية الإيراني ، أن سبب تمسكه بإخفاء التفاصيل المتعلقة بالطائرة عن الرأي العام ، يعود إلى كونها إحدى الطائرات التي اشترتها إيران مؤخرًا بعد توقيعها الاتفاق النووي .

وحذر محمد ظريف ، من نشر هذه المعلومات حيث أن عواقب ذلك ستكون وخيمة .

الجدير بالذكر ، أن الطائرة التابعة لشركة ” آسمان ” سقطت يوم أمس الأحد ، خلال رحلتها الداخلية من طهران إلى ياسوج بأصفهان ، مما أسفر عن مصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم ، حتى وصل عددهم إلى 66 شخصًا .