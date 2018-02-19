بالفيديو.. جوازات عسير: ترحيل من يستغلّ الأطفال في اعمال التسول

أبها(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي بجوازات منطقة عسير، العقيد عبدالله حسين آل هادي، على أن الجوازات تقوم بترحيل من يستغلّ الأطفال في اعمال التسول، كما تطبق العقوبات بحق المتسترين عليهم.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل وهو يستفسر من عدد من الأطفال عن سبب تواجدهم بالشوارع وهم صغار بالسن، فأجابوه بأنهم 40 طفلًا، يتسولون طوال اليوم وآخر النهار يأخذ شخص، ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولا يترك لهم سوى ريال واحد لكل طفل، وأنهم جميعًا من الجنسية اليمينة.

وأوضح العقيد آل هادي، أنه يتم ضبط هؤلاء من قبل رجال الضبط الميداني، وبعد ذلك يأتي دورهم، حيث يتم ترحيلهم وتطبيق العقوبات بحق المتسترين عليهم وناقليهم.

وقال إن ترحيلهم يأتي بعد استيفاء إجراءات التحقيق معهم، وأخذ بصماتهم العشرية، وما يتبع ذلك من إجراءات لازمة وفق آلية حددتها الأنظمة، تضمن تطبيق العقوبات بحق كل أطراف القضية وتعرض أوراقهم على اللجنة الإدارية، لإصدار الحكم بالعقوبة المناسبة للجرم كالمتبع.