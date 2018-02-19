بالفيديو.. فارسات سعوديات يتحدثن عن تجربتهن في ركوب الخيل

ماجد محمد(صدى):

نشرت مصادر إعلامية تقرير مصور مع فتيات سعوديات يتحدثن عن تجربتهن في رياضة ركوب الخيل وشغفهن وحبهن لها، ومشاركة العديد منهن في عدد من المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية.

وقالت المصادر الإعلامية : عمد عدد من الفتيات السعوديات لامتطاء صهوة الخيل وكسرن روتين الرياضات التقليدية، باقتحامهن رياضة ركوب الخيل كهواية احترافية لتحقيق طموحهن بالمشاركة في البطولات الدولية.

وأضافت المصادر : هناك نادي أسّسته مواطنة عام 1990 وطورّته بمدربات، لتعليم وتدريب الفتيات على رياضة الفروسية لتحقيق أحلامهن في هذه الرياضة التي كانت مقتصرة على الرجال.