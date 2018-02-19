شاهد.. بلدية الأفلاج ترصد مخالفات بمطاعم وبوفيهات في جولة تفتيشية مفاجئة

الأفلاج(صدى):

نفذت بلدية الأفلاج، مساء اليوم الاثنين، جولات تفتيشية مفاجئة استهدفت المطاعم والبوفيهات ورصدت عدداً من الملاحظات والمخالفات.

وفي التفاصيل، كثفت فرق البلدية تواجدها بمتابعة وتفتيش المطاعم والبوفيهات، ونجحت الفرق التي أشرف عليها ميدانياً نائب رئيس البلدية فهد الحنابجة ورئيس قسم صحة البيئة عبدالله سالم الدوسري في رصد بعض المخالفات وتدوين عدد من الملاحظات.

من جهته، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام ببلدية الأفلاج فهد العجالين إن الجولات الميدانية تحظى بمتابعة وتوجيه من رئيس البلدية المهندس رشيد بن عجب العمار، حيث أسفرت الجولات عن تدوين بعض المخالفات على البوفيهات والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، وسوف يتم تطبيق إجراءات الغرامات في حق أصحاب المحلات التي تم رصد المخالفات عليها.

وأشار ” العجالين ” إلى أن صحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار وهناك توجيهات من رئيس البلدية بتكثيف الجولات الصباحية والمسائية على كافة المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة.