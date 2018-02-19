رئيس الوزراء العراقي: عازمون على محاربة الخلايا النائمة لداعش

بغداد(صدى):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه سيتم ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين الذين قتلوا عدداً من عناصر القوات الأمنية العراقية في منطقة السعدونية التابعة لناحية الرياض جنوب غربي كركوك يوم امس.

وقال ” العبادي ” ، ” إن حكومته عازمة على محاربة الخلايا النائمة لداعش والقضاء عليها ” ، مطالباً في الوقت نفسه قيادة العمليات بالتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

يذكر أن قوة أمنية عراقية مشتركة مسندة من طيران الجيش العراقي, كانت قد باشرت في وقت سابق من اليوم الإثنين, تنفيذ عملية أمنية لتطهير منطقة السعدونية, الواقعة جنوب غربي كركوك من جماعات ” داعش ” .