بالصور.. مستشفى الدوادمي يدشن فعاليات اليوم العالمي للسرطان

عادل الحربي (صدى):

دشن مساعد مدير مستشفى محافظة الدوادمي العام مرزوق بن عبدالله العتيبي اليوم الإثنين، فعاليات اليوم العالمي للسرطان 2018م، والذي ينظمه قسم التوعية الصحية.

ويأتي ذلك في بهو المستشفى، بحضور رؤساء الأقسام الطبية.

واشتملت الفعاليات التي شارك فيها قسم التغذية وقسم حقوق وعلاقات المرضى وقسم الأشعة على عدة أركان توعوية تهدف إلى توعية المجتمع عن مرض السرطان وأعراضه وطرق الوقاية منه، ورفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع إتباع نمط غذائي صحي، وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، إضافة لحجز مواعيد لراغبات الكشف المبكر بأشعة الماموجرام للنساء.