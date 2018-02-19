بالصور.. هيئة الطيران المدني تنظم ورشة عمل

سعيد العجل(صدى):

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم ورشة عمل تحت عنوان ” نحو مطارات صديقة لذوي الهمم العالية ” بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، وعدد من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسؤولي الجهات ذات العلاقة بالهيئة.

و رحب معالي الأستاذ عبدالحكيم التميمي بالحضور، مؤكداً حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم الخدمات المناسبة لذوي الهمم العالية في المطارات، وتوفير المتطلبات الفنية اللازمة، وتخصيص مسارات سريعة للإجراءات، لتحسين تجربتهم في السفر، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لهم .

ودعا التميمي الحضور للمشاركة في ورش عمل ستعقدها الهيئة خلال الفترة القادمة لمناقشة احتياجاتهم وإطلاعهم على الإجراءات والخطوات القادمة التي ستتخذها الهيئة لتحسين الخدمات في كافة مطارات المملكة لتكون مطارات صديقة لذوي الهمم العالية.

وجرى خلال ورشة العمل مناقشة الخدمات المقدمة في المطارات لذوي الهمم العالية واحتياجاتهم، للارتقاء بمستوى الخدمات للمستوى المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني شكلت لجنة لدراسة احتياجات ذوي الهمم العالية في مطارات المملكة، بهدف تهيئة وتجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية وتأمين كافة الاحتياجات الخاصة بهم في صالات السفر و كافة مرافق المطارات.