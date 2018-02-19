إصابة طالب إثر إطلاق النار اتجاه مدرسة متوسطة

محمود البلوي(صدى):

أصيب أحد طلاب مدرسة في تبوك اليوم الاثنين، إثر إطلاق النار من أحد الأشخاص باتجاه المدرسة، فيما قُبض عليه لاحقا بمساعدة والده.

وقالت مصادر إن الدوريات الأمنية باشرت ظهر اليوم حادث إطلاق عيار ناري باتجاه مدرسة متوسطة في حي النهضة بتبوك، ما أدى لإصابة أحد طلابها، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى هوية الجاني في وقت قياسي.

وأضافت المصادر، أنه تم ضبط الجاني بمساعدة والده، الذي تعاون مع الشرطة، وقام بتسليم السلاح المستخدم، كما اعترف الابن بفعلته، وعلّلها بوقوع خلاف بينه وبين الطالب المصاب.