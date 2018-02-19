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المرحلة الثانية من استعدادات الأخضر للمونديال تنطلق غدًا

المرحلة الثانية من استعدادات الأخضر للمونديال تنطلق غدًا
نواف السالم(صدى):

تبدأ المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الوطني الإعدادي ، استعدادًا في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الصيف المقبل ، يوم غد الثلاثاء .

ويتواجد اللاعبون خلال ظهر الغد في معسكرهم الذي تحتضنه مدينة جدة ، حيث يستمر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري ، ليخضع اللاعبون فور وصولهم إلى الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب ، للوقوف على جاهزيتهم .

ويفتتح الأخضر تدريباته في تمام السادسة والنصف مساءاً على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، فيما يلتحق لاعبو الهلال بالمعسكر مساء الثلاثاء بعد انتهائهم من المشاركة مع فريقهم في مواجهة بطولة الدوري الآسيوي .


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