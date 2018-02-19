بالصور.. الهلال ينهي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني

ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره ” الاستقلال الإيراني ” ، غد الثلاثاء.

وبدأ الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني، المران بتدريبات لياقية منوعة باستخدام الكرة، قبل أن يطبق عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء، عبر مناورة فرضها على كامل مساحة الملعب.

ويواجه الهلال نظيره الاستقلال الإيراني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2018م.