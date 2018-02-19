بالصور.. شرطة جازان تكشف تفاصيل مصرع وإصابة 17 في حادث بأبوعريش

نايف السالم(صدى):

لقي 4 من الدراجين مصرعهم وإصابة 13 في حادث مروري بمحافظة أبوعريش على الطريق الزراعي المؤدي إلى قرية كعلول، إثر اصطدام مركبة من بمجموعة من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدرجات.

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه في تمام الساعة الخامسة من عصر هذا اليوم الإثنين ورد بلاغ عن وقوع حادث مروري بمحافظة أبوعريش على الطريق الزراعي المؤدي إلى قرية كعلول (أستراحة الروابي) عبارة عن إصطدام مركبة من نوع بكب غمارتين بقيادة شاب سعودي بمجموعة من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدرجات وعددهم ١٧ أثناء قيامهم بأداء تمرين بطريق زراعي وتفاجئ بهم قائد المركبة لوجود منحى بالإضافة لكثافة الأشجار بالطريق نتج عنه وفاة أربعة من الدراجين بالموقع وإصابة البقية أربعة منهم إصابتهم بليغة تم اسعاف المصابين عن طريق الهلال الاحمر الى المستشفيات القريبة.

مبيناً بأن الحادثة حظيت بمتابعة مباشرة من قبل سعادة مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني وسعادة مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي ومدير مرور محافظة ابوعريش حيث إتضح من المعاينة الأولية عدم التقيد بقواعد السير والسلامة المنظمة لسير الدراجات وتواجدهم للتدريب على طريق زراعي خارج النادي والسير على شكل تجمعات بدون إذن مسبق من إدارة المرور والسرعة العالية لقائد المركبة.

وقد وجه سعادة مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادث والأسباب التي أدت الى وقوعه والله الموفق.

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