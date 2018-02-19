بالفيديو.. طفل يتوقف عن اللعب فور سماعه صوت الآذان

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يستجيب لنداء الفطرة ، حيث قام على الفور بترك اللعبة التي كان ينشغل بها ليسجد إلى الله تعالى في أحد الحدائق العامة فور سماعه للآذان .

وجاء هذا الموقف المؤثر ، تزامنًا مع الوقت الذي طالب فيه الكاتب محمد السحيمي عبر ” إم بي سي ” ، أن يتم وقف الآذان وإغلاق المساجد .