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بالفيديو.. طفل يتوقف عن اللعب فور سماعه صوت الآذان

بالفيديو.. طفل يتوقف عن اللعب فور سماعه صوت الآذان
نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يستجيب لنداء الفطرة ، حيث قام على الفور بترك اللعبة التي كان ينشغل بها ليسجد إلى الله تعالى في أحد الحدائق العامة فور سماعه للآذان .

وجاء هذا الموقف المؤثر ، تزامنًا مع الوقت الذي طالب فيه الكاتب محمد السحيمي عبر ” إم بي سي ” ، أن يتم وقف الآذان وإغلاق المساجد .

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43066 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربنا ينفع به الإسلام والمسلمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 2 ساعتين

أبلغ رد ،حي من طفل لم يبلغ السنة الثالثة للكاتب محمد السحيمي.
نسأل الله لنا وله الهداية إلى سواء السبيل.

[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يحفظه ويبارك فيه ويرحم من عقبه يارب .

هاذي هي ثمرة التربية الإسلامية الصحيحة وليست التربية الحديثة التي انتجت

للمجتمع أجيال بينها وبين الدين علاقة غير طيبة نسأل الله السلامة والعافية .

[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 44 دقيقة

ماشاء الله يسعد قلبه يارب ويخليه لاهله

[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 43 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله
اللهم أعز به ألأسلام هاديا مهديا

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