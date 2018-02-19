بالفيديو.. طفل يتوقف عن اللعب فور سماعه صوت الآذان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يستجيب لنداء الفطرة ، حيث قام على الفور بترك اللعبة التي كان ينشغل بها ليسجد إلى الله تعالى في أحد الحدائق العامة فور سماعه للآذان .
وجاء هذا الموقف المؤثر ، تزامنًا مع الوقت الذي طالب فيه الكاتب محمد السحيمي عبر ” إم بي سي ” ، أن يتم وقف الآذان وإغلاق المساجد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43066 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا ينفع به الإسلام والمسلمين ,, آمين ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبلغ رد ،حي من طفل لم يبلغ السنة الثالثة للكاتب محمد السحيمي.
نسأل الله لنا وله الهداية إلى سواء السبيل.
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 1 ساعة
قال تعالى:(نور على نور يهدى الله لنوره من يشآء).
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6337 ] نشر منذ 1 ساعة
ربي يحفظه و يخليه لعين ترجيه
القرشي[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يحفظه ويبارك فيه ويرحم من عقبه يارب .
هاذي هي ثمرة التربية الإسلامية الصحيحة وليست التربية الحديثة التي انتجت
للمجتمع أجيال بينها وبين الدين علاقة غير طيبة نسأل الله السلامة والعافية .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 44 دقيقة
ماشاء الله يسعد قلبه يارب ويخليه لاهله
تميم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله
اللهم أعز به ألأسلام هاديا مهديا