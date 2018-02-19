بالصور.. ” الوهيبي ” يفتتح فعاليات ملتقى موهوبي الرياض 2018

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي اليوم الأثنين ملتقى موهوبي الرياض 2018 بمقر كليات المعرفة وتستمر على مدى يومين بحضور مدير عام الموهوبين في وزارة التعليم الدكتور عبدالله العفيص .

وبدأ الملتقى بكلمة لمديره الأستاذ مبارك آل سيف أكد فيها أهمية مثل هذ الملتقيات لاكتشاف ورعاية الموهوبين معتبراً الموهوبين صفوة الطلاب ويحتاجون المزيد من الاهتمام والرعاية مشيراً إلى تميز موهوبين الرياض وحصولهم على العديد من الجوائز في المشاركات المحلية والدولية وحصولهم على العديد من الجوائز في الابتكار والإبداع العلمي.

تلى ذلك عرض مرئي عن إدارة الموهوبين وأهدافها وخططها وعدد الطلاب المستفيدين من خدماتها حيث تقدم الإدارة خدماتها من خلال مبادرة المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين لستة آلآف طالب.

بعد ذلك ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي كلمة قدّم فيها شكره لإدارة الموهوبين ولكافة العاملين والمشاركين والمتحدثين في الملتقى مؤكداً أن الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم مرتكز أساسي من مرتكزات الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ وأضاف أن مثل هذه الملتقيات تدعو للفخر لمشاركة النخبة والخبرات العلمية لتقديم الإضافات المتميزة لرعاية أبناءنا وبناتنا الموهوبين وأشار إلى أن تعليم الرياض يفخر بوجوده بين أرقى الجامعات والأكاديميات العلمية المتقدمة إضافة إلى ما يزخر به من كوادر بشرية متميزة مما انعكس ذلك على تميز البرامج والفعاليات التي يقدمها تعليم الرياض خدمة للطلاب والطالبات ولكافة المجتمع.

وأشار الوهيبي في كلمته إلى تميز طلاب وطالبات الرياض في مجالات الإبداع والابتكار مؤكداً أهمية الاستفادة من المتخصصين في كافة المجالات للمزيد من الإبداع والتألق.

وأكد الوهيبي على أهمية مثل هذه الملتقيات في تحسين وتطوير الأداء لاكتشاف ورعاية الموهوبين مشددا على أهمية إتاحة الفرص كاملة للموهوبين والموهوبات لنشر وتوثيق إبداعاتهم وابتكاراتهم فهم بالفعل قادة المستقبل الذين تحرص القيادة الحكيمة على رعايتهم والاهتمام بهم مشيراً إلى أن الموهوبين هم عماد المستقبل.

وفي ختام كلمته قدّم شكره لكافة المعلمين والمعلمات داخل المدرسة ولكافة القيادات المدرسية لتفانيهم وإخلاصهم في عملهم العظيم بمتابعة ورعاية وتعليم الطلاب والطالبات كما قدّم شكره لرعاة هذا الملتقى وهم كليات المعرفة ومدارس المناهج.

وفي نهاية الحفل كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المشاركين والمتحدثين ورعاة الملتقى .

بعد ذلك انطلقت فعاليات الملتقى بالجلسة الأولى والتي كانت بعنوان إثراء الطلاب الموهوبين للأستاذ دكتور إبراهيم الحميدان ثم إرشاد الطلاب الموهوبين للأستاذ دكتور محمد النذير ثم الشراكات المجتمعية في مجال رعاية الموهوبين للدكتور خالد عواض الثبيتي .