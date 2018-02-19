إطلاق آلية موحدة للتعامل مع تقارير تجاوز البصمة للمواطنين

عادل الحربي(صدى):

اطلقت وزارة الصحة ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية موحدة للتعامل مع تقارير تجاوز البصمة للمواطنين من كبار السن والمرضى من الجنسين.

وتتضمن الألية، تحديد المستشفى الرئيسي لوزارة الصحة في كل منطقة بالإضافة إلى مستشفيات القطاعات الحكومية الأخرى في كل من الرياض وجدة على أن يتم تحديد استشاري أو اثنين يحق لهما إصدار تقارير تجاوز البصمة للمواطنين بعد اعتماده من مدير المستشفى.

ويذكر أن الإجراءات هي أن يتم طلب إصدار التقرير الطبي من قبل إدارة الأحوال المدنية في المنطقة، كما تقرر أن يكون هناك ربط إلكتروني بين وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمستشفيات صاحبة الصلاحية في منح التقرير.