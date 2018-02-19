الجبير: قطر لم تغير موقفها ومستمرة في تمويل الإرهاب
أكد وزير الخارجية الدكتور عادل الجبير، أن مليشيات الحوثي الإيرانية انتهكوا القوانين الدولية بتهديد أراضي المملكة.
وأضاف ” الجبير ” ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية، ” نسعى مع شركائنا لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية ” .
وتابع وزير الخارجية، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في اليمن، مشددًا ” ندعم مهمة المبعوث الدولي في اليمن ” .
وأشار وزير الخارجية، إلى أن قطر لم تغير سلوكها وعليها وقف دعمها وتمويلها للإرهاب.
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