شرطة عسير تضبط مقيم حاول نقل نصف مليون إلى جدة

أبها(صدى):

تباشر السلطات الأمنية في منطقة عسير، التحقيق مع مقيم يمني حاول تمرير قرابة نصف مليون ريال عبر نقطة الضبط الأمني بسعيدة الصوالحة بساحل عسير.

وفي التفاصيل، نجح مخفر شرطة السعيدة التابع لشرطة محايل عسير في القبض على مقيم يمني برفقته زوجته وأربعة من أبنائه يستقلون سيارة من طراز كامري كانت قادمة من الجنوب إلى الشمال وبتفتيش المركبة عثر على مبلغ وقدره (499908) ريالات خبئت في مكانين متفرقين من المركبة.

ووضع جزء من المبلغ في كيس أرز صغير تحت غطاء المحرك وتحديدا بجوار مكينة السيارة وجزء آخر تحت مقعد المرافق الأمامي وباستجواب الأب أفاد أنه استلم المبلغ من شخصين في محافظة الدرب طلبا منه إيصاله إلى شخص آخر من بني جلدته يتخذ من مدينة جدة مقرا له ،واعترف أنه تقاضى مبلغا ماليا نظير العملية التي قام بها.

اتخذت أفراد الضبط الأمني الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وجرى تسليم المتهم ومرافقيه والسيارة المستخدمة في العملية.